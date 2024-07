Möglicher Bezug zu Grauen Wölfen Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien in Hersel

Der Staatsschutz der Bonner Polizei ermittelt zu einer Sachbeschädigung in Bornheim-Hersel. Auf zwei Schildern der örtlichen Kirchengemeinden sind rote Schmierereien zu sehen. Auf dem Schild, das auf die Gottesdienstzeiten in der katholischen Sankt Aegidius hinweist, sind sechs rote Punkte zu erkennen. Auf der darunter befindlichen Tafel, die über den evangelischen Gottesdienst informiert, ist das Wort „Evangelischer“ durchgestrichen. Auf dem Kirchen-Piktogramm finden sich drei Symbole, die Halbmonde darstellen könnten – was wiederum ein Hinweis auf die „Grauen Wölfe“ sein könnte.