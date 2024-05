Gespräch mit dem Musiker Hagen Fritzsche Kann eigentlich jeder Mensch singen?

Hagen Fritzsche: Das Gegenteil ist leider der Fall. Wir erleben ein massives Chorsterben. Das ist die Folge von 25 Jahren unterlassener Jugendarbeit und liegt sicher auch daran, dass sich ganze Generationen von dem, was an Repertoire angeboten wurde, nicht angesprochen fühlten. Man muss frische Ideen haben. Warum zum Beispiel soll ein Männerchor nicht einfach mal mit einem Flashmob an einer Straßenkreuzung auftauchen, singen und gucken, was passiert?