Musikfreunde und Schützen in Roisdorf Warum Brauchtum immer noch zeitgemäß ist

Dabei treten sie außer bei ihren Konzerten in der Fasten- und Adventszeit auch im Karneval und bei Junggesellenfesten in der Region auf, begleiten musikalisch Schützenfeste und Fronleichnamsprozessionen. Die Anfragen sind in den vergangenen Jahren gestiegen, nicht alle können angenommen werden. „Durch die Coronazeit haben sich Vereine und Tambourcorps aufgelöst. Der Bedarf ist jedoch geblieben“, sagte Rech. Man könne es den Musikern nicht zumuten, jedes Wochenende auf Achse zu sein. Denn Musikmachen sollte Spaß machen. Der Verein hat sich Laufe des 100jährigen Bestehens den zeitgenössischen Trends immer wieder angepasst. Als „Mandolinen-Club Roisdorf“ wurde der Verein am 2. Mai 1923 gegründet. Ziel war es, „die Zupfmusik zu pflegen“. Schon das erste Konzert 1924 war ein großer Erfolg, der bis in die Nachkriegszeit anhielt. Ende der 50er Jahre lernte das Orchester bei einer Konzertreise eine bayrische Blasmusikkapelle kennen und war so begeistert, dass eine Umstellung auf Pauken, Trompeten und Co. erfolgte. Durch die Musik entstanden Kontakte zu süddeutschen Kapellen, die Ausrichtung eines Oktoberfestes in Roisdorf war die Folge. 2018 wurde das einzige Fest der Musikfreunde aufgegeben – wegen fehlender Resonanz, steht in der Festschrift. Umso mehr fiebern sie dem Jubiläumsfest am Wochenende entgegen. Dafür haben sie den befreundeten Musik- und Gesangverein Dahenfeld eingeladen. Dessen Vorsitzender Florian Kremer ist ein „Roisdorfer Jung“ und spielte früher selber bei den Musikfreunden, sein Vater Hans Werner Kremer war von 1991 bis 2000 Vorsitzender des Vereins.