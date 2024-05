Kurioses Konzept Das steckt hinter dem Mysterybox-Automaten in Bornheim

An diesem Automaten gibt es keine Getränke, auch keine Süßigkeiten oder Zigaretten. So viel steht fest. Aber was können die Kunden denn dann kaufen? Das wissen sie tatsächlich vorher nicht. Denn wer zehn Euro in den sogenannten Mysterybox-Automaten am Feldchenweg in Bornheim-Waldorf schiebt, bekommt ein Paket und weiß erst nach dem Öffnen, was drin ist.