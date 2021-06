Beitrag zum Tierschutz : Nabu zeichnet Bornheimer Gemüsehof als „Schwalbenfreundliches Haus“ aus

Johannes und Sabine Köhl erhalten von Peter Meyer (r.) die Auszeichnung. Foto: Axel Vogel

Bornheim Der Naturschutzbund (Nabu) Bonn zeichnet den Gemüsehof der Rösberger Landwirte Sabine und Johannes Köhl als „Schwalbenfreundliches Haus“ aus. Die Bestände der Mehl- und Rauchschwalben sind in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen.



Von Axel Vogel

Rauchschwalben waren früher in vielen landwirtschaftlichen Betrieben in der Region zu Hause. Die kleinen wendigen Flugkünstler nisteten mit Vorliebe unter der Decke von Stallungen, Scheunen und Garagen, bevorzugt dort, wo ihre Hauptnahrungsquellen anzutreffen waren: Insekten aller Art. Deshalb waren sie oft auch bei den Landwirten gerne gesehen.

Doch die Toleranz gegenüber der Rauchschwalbe, wie auch gegenüber der Mehlschwalbe, habe sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, sagt Peter Meyer, Vorstandsmitglied beim Naturschutzbund (Nabu) Bonn: „Die Bestandsrückgänge bei den beiden Arten sind dramatisch und mittlerweile auch für den Laien deutlich erkennbar.“ Von daher freut sich Meyer, dass es auch anders geht. Zum zweiten Mal in diesem Jahr zeichnete er nun einen landwirtschaftlichen Betrieb mit der Nabu-Plakette “Schwalbenfreundliches Haus“ aus: den Gemüsehof von Sabine und Johannes Köhl in Rösberg.

Weniger Mücken, Fliegen und Bremsen

Seit ungefähr zehn Jahren sind Rauchschwalben bei Familie Köhl zu Hause, geschätzt zehn Brutpaare waren es zuletzt, „in diesem Jahr sind es etwas weniger“, sagt Sabine Köhl. Sie und ihr Mann empfinden das Zusammenleben mit den Vögeln als höchst angenehm: „Wir haben den Sommer deutlich weniger mit Mücken, Fliegen und Bremsen zu kämpfen“, betont Köhl: „Wir wurden praktisch erst im Herbst von Mücken gestochen, wenn die Schwalben Richtung Süden gezogen sind.“

Und für diesen „Service“ war Landwirt Johannes Köhl auch bereit, einigen Unbill hinzunehmen, insbesondere die Verunreinigungen durch den Kot der Schwalben. So hat er beispielsweise unter allen Schwalbennestern eine Art Kot­schutz gebaut. In der Garage über seinem Auto, wo ebenfalls Schwalben brüten, ist nun eine große Plane gespannt.

Auch für Vogelfutter ist gesorgt. Da Johannes Köhl an dem vom Nabu und dem Rewe-Konzern durchgeführten Projekt „Pro Planet“ teilnimmt, legt er jedes Jahr auf den umliegenden Feldern des Hofes einige Blühstreifen mit Wildkräutern für Insekten an. Und auch unbefestigte Wege mit schlammigen Pfützen gibt es in der Umgebung des Hofs. „Dies sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Schwalben ausreichend Fluginsekten für sich und ihre Jungen erbeuten und ihre Lehmnester bauen können“, sagt Meyer. Aus seiner Sicht ist dieses Miteinander zwischen Mensch und Tier vorbildlich: „Solches Engagement für den Schwalbenschutz ist keineswegs selbstverständlich.“

Schwalbennester werden immer wieder illegal in der Brutzeit entfernt

Eine brütende Rauchschwalbe auf dem Rösberger Hof Köhl. Foto: Axel Vogel

Kühne Flugakrobaten Naturschutzbund sorgt sich um die Schwalben Laut Naturschutzbund (Nabu) zählen Schwalben zu den bekanntesten Vögeln. Allerdings gehören sie vielfach zu „den Sorgenvögeln“ des Naturschutzes. „Während Hausbesitzer aus Angst vor Verschmutzung die Nester der Mehlschwalben zerstören, verschließen besorgte Bauern den Rauchschwalben ihre Ställe, um vermeintlichen Hygieneanforderungen gerecht zu werden“, heißt es vom Nabu. Dabei gefährden die kühnen Flugakrobaten weder die menschliche Gesundheit noch die Lebensmittelsicherheit. Um auf die Bedrohung die Schwalben durch den Menschen aufmerksam zu machen, hatte der Nabu 1974 die Mehlschwalbe, 1979 die Rauchschwalbe und 1983 die Uferschwalbe zu den Vögeln des Jahres gekürt und engagiert sich etwa mit dem Projekt „Schwalbenfreundliches Haus“ für deren Schutz. voa