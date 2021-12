Nach der Juli-Flut : Stadt Bornheim gibt Tipps zur Hochwasservorsorge

Bornheim Auch in Bornheim hatte der Starkregen im Juli teils massive Schäden angerichtet. Die Stadt Bornheim hat nun viele Informationen zur Hochwasservorsorge zusammengestellt.

Sicher: Das Unwetter Mitte Juli hat Bornheim nicht so stark getroffen, wie etwa weite Teile Swisttals und Rheinbachs sowie das Ahrtal. Aber auch in der Vorgebirgsstadt waren massive Schäden durch den Starkregen entstanden. Zum Beispiel rund um das Schwadorfer Kreuz in Walberberg, in Merten-Heide oder auch in Brenig und Bornheim-Ort. Kleine Bäche hatten sich in reißende Ströme verwandelt, Regenwasser war die Hänge hinuntergeschossen.