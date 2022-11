Nach der Geldautomatensprengung in Hersel : Verdächtige Personen mit Motorroller im Bonner Norden gesehen

Die Filiale der Kreissparkasse Köln in Hersel wurde durch die Geldautomatensprengung teils schwer beschädigt. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Hersel Nach der Sprengung des Geldautomaten richtet die Kreissparkasse Köln einen temporären Ersatz für die beschädigte Filiale in Hersel ein. Die Polizei hat derweil einen Hinweis aus Bonn auf verdächtige Personen bekommen.

Nach der Sprengung des Geldautomaten bleibt die Filiale der Kreissparkasse Köln in Bornheim-Hersel weiter geschlossen. Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter den Automaten in der Nacht auf Dienstag gegen 3.15 Uhr gesprengt. Zwei Detonationen hatten Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Die Täter entkamen, machten nach Angaben der Polizei aber keine Beute. Das Gebäude der Kreissparkassenfiliale wurde teils schwer beschädigt.

„Um die Bargeldversorgung weiterhin zu gewährleisten, schickt die Kreissparkasse Köln in den kommenden Tagen ihre mobile Filiale nach Hersel“, teilte das Geldinstitut am Mittwoch mit. Die mobile Filiale soll an diesem Donnerstag, 10. November, 9.30 bis 12.30 Uhr, am Dienstag, 15. November, 13.30 bis 15.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 17. November, 9.30 bis 11.30 Uhr, neben dem Filialgebäude an der Rheinstraße Station machen.

Kooperation mit der Volksbank Köln-Bonn geplant

Für den Zeitraum danach ist laut Kreissparkasse geplant, dass die Kundinnen und Kunden des Geldinstituts den Geldautomaten der Volksbank Köln-Bonn an der Moselstraße kostenfrei nutzen können. „Eine entsprechende Lösung wird derzeit von den beiden Kreditinstituten geprüft und vorbereitet“, heißt es in der Mitteilung weiter. Über den Start der Regelung werde mittels Aushängen informiert. Die Mitarbeitenden der Herseler Filiale sind vorerst in der Regionalfiliale Bornheim der Kreissparkasse am Peter-Fryns-Platz sowie unter ihren bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen erreichbar.