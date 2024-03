Nachwuchs auf dem Ziegenhof Rösberg „Der kleine Mann“ ist schon ein frecher Bengel

Bornheim-Rösberg · „Der kleine Mann“ ist das erste Zicklein, das in diesem Frühjahr auf Ilona Kuhnens Hof in Bornheim-Rösberg geboren ist. Doch in diesen Tagen bekommt er nach und nach weitere Spielgefährten. Wer die jungen Ziegen besuchen will, hat dazu beim Hoffest Ende April Gelegenheit - oder beim Zicklein-Yoga.

29.03.2024 , 12:00 Uhr

Ilona Kuhnen zeigt das erste Zicklein, das im Frühjahr 2024 auf ihrem Hof in Rösberg geboren ist und den Namen "Der kleine Mann" trägt. Foto: Antje Jagodzinski

Von Antje Jagodzinski Redakteurin Vorgebirge