Geplante Rheinspange : Naturschützer sehen neue Rheinquerung kritisch

Bornheim Gegen die geplante Rheinspange gibt es neuen Widerstand. Zugleich teilt die Bornheimer CDU mit, auf welche Lösung sie in der Sache setzt.

Mehrere Varianten sind aktuell in der engeren Auswahl: eine Brückenvariante in Godorf, sechs Varianten als Brücke oder Tunnel in Urfeld beziehungsweise Widdig und eine Tunnelvariante in Widdig. Die besten Chancen hat eine Trasse, die an der Anschlussstelle Wesseling beginnt, bei Niederkassel und parallel zur L 269 und zwischen den Spicher Seen am Lindholzer Weg auf die A 59 trifft.