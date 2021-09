Neubau des Hallen- und Freizeitbades : Eigenfinanzierung ist für die Stadt Bornheim am günstigsten

Das Schwimmbad Bornheim ist in die Jahre gekommen. Wie es weitergeht, wird noch besprochen. Foto: Axel Vogel

Bornheim Die Stadt Bornheim hat verschiedene Finanzmodelle für Sanierung und Neubau des Schwimmbades durchrechnen lassen. Veranschlagt sind für die Maßnahmen 35 Millionen Euro.



Von Susanne Träupmann

Fast in jeder Sitzung eines Bornheimer Gremiums stehen Sanierung und Neubau des Hallen- und Freizeitbades an der Rilkestraße auf der Tagesordnung. So auch am Donnerstag beim Haupt- und Finanzausschuss (HFA) in der Herseler Rheinhalle. Als Auftrag des Rates hat die Verwaltung Finanzierungsmodelle für die prognostizierten Kosten von 35 Millionen Euro durchgerechnet. Die Ergebnisse wurden nun vorgelegt, die Mandatsträger nahmen sie einstimmig zur Kenntnis.

Um die Mittel für das Schwimmbad aufzubringen, gibt es verschiedenen Möglichkeiten: Entweder bringt die Kommune selber die Mittel auf oder sie beauftragt einen Investor beziehungsweise geht eine Partnerschaft ein.

Aktuelle Zinsen machen Eigenfinanzierung günstiger

Nach den Rechenmodellen der Stadt steht sich Bornheim mit einer Eigenfinanzierung – im Vergleich zur Finanzierung durch einen Dritten - finanziell günstiger.

Beim gegenwärtigen niedrigen Zinssatz über eine Laufzeit von 30 Jahren belaufen sich die Zinsen für die Stadt auf insgesamt 4,2 Millionen Euro.

Das sieht bei einem Investor schon anders aus, der meistens Darlehen mit kürzerer Zeitbindung erwerben kann, dadurch höhere Zinsen zahlen muss und dieses sowie Mehraufwendungen und Gewinne auf die Kosten für den Auftraggeber draufrechnen wird.

Öffentlich-Private-Partnerschaft sichert der Stadt Eigentumsrecht

Ein alternatives Konstrukt ist eine Öffentlich-Private-Partnerschaft, bei der Privatunternehmer Planung, Bau, Finanzierung, Service und Verwertung übernehmen. Die Zusammenarbeit über die Betriebsphase, die in der Regel zwischen 20 und 30 Jahre dauert, wird zwischen dem jeweiligen Partner und der Stadt vertraglich geregelt.

Eigentümer bleibt die Kommune, den privaten Auftragnehmern wird ein umfassendes Nutzungs- und Besitzrecht eingeräumt. Bornheim müsste dann allerdings monatlich ein Leistungsentgelt für Investitions- und Betriebskosten zahlen.

Die Vorlage war ein erster Zwischenbericht der Verwaltung und sollte „ein Signal an die Fraktionen sein, dass wir auch in den Sommerferien an dem Thema gearbeitet haben“, sagte Bürgermeister Christoph Becker.

SPD kritisiert Fokus auf Nutzung der NRW-Bank

„Wir begrüßen den Weg, den wir in Richtung Neubau gehen. Der begleitende Arbeitskreis ist zielführend“, sagen Grünen-Sprecher Arndt Kuhn. Kämmerer Ralf Cugaly machte darauf aufmerksam, dass erste Gespräche mit der NRW-Bank über Fördermittel bereits gelaufen seien. Aber: „In diesem Jahr gibt es keine entsprechenden Programme mehr. Da es aber bisher immer welche gegeben hat, wird es auch künftig solche Programme geben.“

Michael Söllheim (CDU) vermisste in der Vorlage die Möglichkeit eines Bauherrnprinzips. Die Fokussierung der Verwaltung auf die NRW-Bank war für Wilfried Hanft (SPD) zu kurz gegriffen: „Es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten, um an Fördermittel zu gelangen.“