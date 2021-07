Neubaugebiet in Rösberg : Anwohner müssen Flächen für Straßenausbau abgeben

Neubaugebiet in Rösberg

Auf der Wiese soll neuer Wohnraum entstehen, und der Rüttersweg in Rösberg dafür ausgebaut werden. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim-Rösberg In Rösberg entsteht ein Neubaugebiet. Laut Bornheimer Stadtverwaltung ist dafür ein Straßenausbau notwendig. Darum könnte es aber Ärger geben.

Jahrelang wurde beraten und geplant, nun steht fest, dass die Einwohner des Bornheimer Stadtteils Rösberg neue Nachbarn bekommen werden. Kurz vor der kommunalpolitischen Sommerpause hatte der Stadtrat einstimmig – drei Ratsmitglieder der Grünen hatten sich der Stimme enthalten – den Bebauungsplan für ein kleines Neubaugebiet in der Verlängerung des Rütterswegs in Richtung Hemmerich beschlossen.

Rund 55 Wohneinheiten in Einzel-, Doppel- und zwei Mehrfamilienhäusern sollen dort entstehen. Dazu will sich der Investor nach Angaben der Stadt an der Kita beteiligen, die auf dem früheren Rösberger Sportplatz gebaut werden soll.