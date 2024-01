Wohnraum im Vorgebirge Stadt Bornheim ist gegen ein Neubauprojekt – zumindest vorerst

Im Grunde klingt die Sache einfach: Es gibt einen Investor, der in Bornheim Wohnraum schaffen will, und es gibt Grundstückseigentümer, die ihre Flächen dafür hergeben wollen. Das ist in Kardorf der Fall. Am nördlichen Ortsrand, entlang der Verlängerung der Altenberger Gasse hin zur Pappelstraße (L183), liegen Parzellen, deren Besitzer diese gerne bebauen lassen würden. Darüber hatte der General-Anzeiger vor geraumer Zeit berichtet – und auch über den Umstand, warum das derzeit nicht geht.