Wechsel nach vier Jahrzehnten an der Königstraße Aus der Bornheimer Bücherstube wird die Buchhandlung Seitenglück

Mit 74 Jahren will Angelika Morell nun doch mal in Rente gehen. Mehr als vier Jahrzehnte lang hat sie ihre Bücherstube an der Bornheimer Königstraße geführt. Und noch immer fällt ihr der Abschied nicht leicht. „Ich habe es mit Leib und Seele gemacht. Ich habe mir einen Traum erfüllt mit der Buchhandlung“, sagt sie im Gespräch mit dem GA.