Sanierungsbedürftiges HallenFreizeitBad Bornheim Die neue Schwimmbadchefin weiß, was sie erreichen will

Auch wenn das HallenFreizeitBad (HFB) an der Bornheimer Rilkestraße in den Sommerferien erst um 10 Uhr öffnet, stehen die ersten Besucher schon kurz vor 9 Uhr im Eingangsbereich. „Das sind die Kinder, die jetzt Schwimmunterricht haben“, erzählt die neue Badleiterin Elisabeth Jüßen. Die meisten jungen und älteren Gäste kommen erst kurz vor der regulären Öffnungszeit. Die Schlange am Kassenhäuschen wird länger, viele Eltern nutzen am Dienstag die heißen Temperaturen mit mehr als 30 Grad, um sich im kühlen Nass zu erfrischen.