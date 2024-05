Schullandschaft in Bornheim Carsten Oerder ist neuer Leiter des Gymnasiums der Ursulinenschule Hersel

Persönlich wichtig ist ihm, dass das soziale Miteinander an der Schule auf dem christlichen Menschenbild fußt. Dazu passt für ihn auch, dass die Herseler Schule weiterhin eine reine Mädchenschule bleiben soll. Es gäbe nur noch wenige solcher Schulen, dabei sei es für die Mädchen wichtig, einen Unterricht zu erfahren, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, so Oerder. So würden zum Beispiel in der Literatur Werke gelesen, in denen Frauen Protagonistinnen sind und entscheidende Rollen einnehmen.