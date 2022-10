Vereinsgründung : „FreizeitVille“ kümmert sich um den Erhalt des Hemmericher Schützenhauses

Bornheim-Hemmerich Nach dem Ende des Schützenvereins gab es in Hemmerich Sorge über die Zukunft des Schützenhauses. Nun haben engagierte Bürger einen Verein gegründet, der für die Immobilie schon Pläne hat.

Familien mit Kinder probierten die Spieleangebote, Singles, Paare und Senioren nutzten die frisch restaurierten Sitzbänke zu einem gemütlichen Plausch. Die erste Veranstaltung des neu gegründeten Hemmericher Vereins „FreizeitVille“ fand schon eine große Resonanz. Ein guter Auftakt für den Verein, der sich in Zukunft vor allem dem Erhalt des ehemaligen Schützenhauses widmen soll.

Schützenverein fehlte der Nachwuchs

Brauchtum in Bornheim

Brauchtum in Bornheim : Die Hemmericher Schützenbruderschaft löst sich auf Ein Kapitel Brauchtumsgeschichte im Vorgebirge geht zu Ende. Die Hemmericher Schützenbruderschaft löst sich auf. Im nächsten Jahr hätte sie ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Um das Gebäude für den Ort zu erhalten, brachten daher engagierte Bürger am 25. Oktober 2021 den Verein „FreizeitVille“ auf den Weg. Sie kümmern sich um das Haus. „Denn im Außenbereich gelegen gab es nur die Optionen Abriss oder weitere Verwendung im Sportbereich. Jetzt wird das ehemaligen Schützenhaus Teil des Sportplatzes“, erklärte der Hemmericher und FDP-Lokalpolitiker Christian Koch, der gemeinsam mit Eichen, Berchtold und seiner Schwester Susanne Koch im neuen Vorstand aktiv ist. Zehn Männer und Frauen waren bei der Vereinsgründung dabei, die Aufnahme weiterer Mitglieder ist für „FreizeitVille“ kein Muss. „Der Verein ist nicht darauf ausgelegt, Mitglieder zu werben, sondern Aktivitäten auf dem Sportplatz und im Haus zu organisieren“, erklärte Koch.

Baulicher Zustand ist ausgesprochen gut

Ab 2023 wird „FreizeitVille“ die Pflege des Platzes komplett übernehmen, ein Pachtvertrag für das Gebäude muss mit der Stadt noch abgeschlossen werden. Dann wird sich zeigen, ob eine regelmäßige Miete zu zahlen sein wird oder nicht. Daher sei es erfreulich, dass Sanierungen am Gebäude nicht nötig sein werden, da der bauliche Zustand ausgesprochen gut sei, sagte Koch. Entfernt werden Dekorationen, die an die vorherigen Eigentümer erinnern. Dafür sollen dort in Zukunft sportliche Aktivitäten angeboten werden, wie zum Beispiel Bogenschießen. Das könne man laut Koch ohne großen Aufwand auf der ehemaligen Kleinkaliberanlage installieren.