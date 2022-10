Bürgerbeteiligung : Stadt Bornheim richtet Workshop zum Schwimmbadneubau aus

Vor allen an heißen Sommertagen ist im Bornheimer Hallenfreizeitbad viel los. Archivfoto: Vogel

Bornheim In einem Workshop können sich die Bornheimerinnen und Bornheimer in die Planung zum Neubau des Schwimmbads einbringen. Drei Aspekte sollen dabei eine Rolle spielen.

Wie soll das neue Bornheimer Hallenfreizeitbad einmal aussehen? Die Bornheimerinnen und Bornheimer können sich nun in den Planungsprozess einbringen, ihre Meinung äußern und Anregungen geben. Dazu findet am Samstag, 22. Oktober, von 11 bis 15 Uhr ein Workshop im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Adenauerallee 50, statt.

Wie berichtet, soll das Schwimmbad an der Rilkestraße rundherum erneuert werden . Nachdem der zuständige Stadtbetrieb Bornheim vor etwa einem Jahr eine schriftliche Nutzerumfrage zum Hallenfreizeitbad durchgeführt hatte, hat ein aus Vertretern von Stadtverwaltung und Politik bestehender Arbeitskreis ein Wasserflächenkonzept erstellt.

Badwassertechnik, Heizung, Lüftung, Elektrotechnik, die Betonkonstruktion und das Dach: In allen diesen Bereichen muss das Bornheimer Schwimmbad saniert werden - inklusive Brandschutz. Die Kosten dafür liegen im siebenstelligen Bereich.

Müssen die Bornheimer stärker in städtische Entscheidungen einbezogen werden? Und falls ja, wie kann das geschehen? Antworten auf diese Fragen soll es auf einer Veranstaltung geben, zu der Bürgermeister Christoph Becker die Einwohner einlädt.

Nach Angaben der Stadt sollen Seniorinnen und Senioren ebenso vertreten sein wie Jugendliche und Familien, aber auch Vereine und Schulen. Ziel sei, einen Vorschlag, der den genannten Kriterien entspricht, bis Ende des Jahres in den zuständigen Ausschuss und anschließend in den Rat einzubringen, so die Stadt weiter.