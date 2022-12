So gesehen : Nikolaus im Bahntakt

Dominik Pinsdorf (Mitte) war als Nikolaus unterwegs, um Fahrer und Gäste der S 18 in Bornheim zu beschenken. An seiner Seite: Musiker Hagen Fritzsche und Engel Lisa Koenings. Foto: Axel Vogel

Meinung Bornheim Zum Fest des Heiligen Nikolaus gab es in Bornheim eine besondere Aktion. Die Überraschung war wohlverdient, findet unsere Autorin Juliane Hornstein.

Und? Wie war die persönliche Nikolaus-Bilanz? Schön artig gewesen, einen sauberen Schuh aufgestellt und am nächsten Morgen etwas Süßes gefunden? Sich als Elternteil an der wenig fruchtbaren Diskussion beteiligt, wie teuer Nikolausgeschenke heutzutage mindestens sein müssen – oder maximal sein dürfen? Oder einfach einmal Menschen eine Freude bereitet, die damit nicht gerechnet haben?

Für Letzteres hat sich der Bornheimer Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf entschieden. In passendem Kostüm und mit diversen kleinen Aufmerksamkeiten stand er am Nikolaustag in Begleitung von „Engel“ Lisa Koenings am Bahnhof Bornheim-Mitte und wartete auf die S 18. Seine Mission: den Fahrerinnen und Fahrern der Bahnen für ihren Einsatz zu danken. Pinsdorf ist selbst gelernter Eisenbahner. Daher wusste er auch in der Rolle des Heiligen Nikolaus, was im streng getakteten Alltag gute Laune bringt. Zum Beispiel Live-Musik: „Lasst uns froh und munter sein“, gespielt für jeden Zugfahrer und jede Zugfahrerin von Musiker Hagen Anselm Fritzsche mit der Trompete. Außerdem sei immer Zeit für ein kurzes, aber emotionales Gespräch gewesen, berichtete Pinsdorf nach der Aktion, mit der er „einen Nerv getroffen“ habe.