Warnung vor Knallgeräuschen Polizei übt an der Nikolaus-Schule in Bornheim den Amok-Ernstfall

Bornheim · Die Polizei übt am Freitagmorgen in der Nikolaus-Schule in Bornheim das Verhalten im Falle eines Amoklaufs. Bei der Übung werden Knallgeräusche zu hören sein.

14.04.2023, 10:23 Uhr

An der Nikolaus-Schule in Bornheim-Waldorf findet am Freitagmorgen eine Großübung der Bonner Polizei statt. Foto: Axel Vogel





In der Nikolaus-Schule in Bornheim-Waldorf findet am Freitagmorgen eine große Polizeiübung statt. Nach Angaben der Polizei Bonn üben Spezialeinheiten der Kölner Polizei dort von 9 bis 11 Uhr das Verhalten im Falle eines Amoklaufs. Demnach können im Laufe des Vormittags auch Knallgeräusche zu hören sein. Diese seien Teil der Übung, eine Gefahr bestünde nicht. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)