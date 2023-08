ÖPNV im Linksrheinischen RVK startet Testphase für Body-Cams

Mit Beginn des Septembers setzt das Nahverkehrsunternehmen Regionalverkehr Köln (RVK) Body-Cams ein. Das teilte die RVK am Mittwoch mit. Dies geschehe, „um die Sicherheit der Fahrgäste und des eigenen Personals vor Beleidigungen und tätlichen Angriffen zu schützen“, wie es in der Mitteilung heißt. Passieren soll das im gesamten Verkehrsgebiet, also auch im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. RVK-Linienbusse fahren mit 800er-Nummern.