Nahverkehr in Bonn und der Region So sollen die Probleme auf der Linie 18 gelöst werden

Großer Bahnhof für die Vorgebirgsbahn. Landesverkehrsminister Oliver Krischer war am Montag eigens an die Haltestelle der Linie 18 in Merten gekommen. Vertreter der Städte Bornheim und Brühl, der Gemeinde Alfter, des Rhein-Sieg-Kreises, des Zweckverbands Go Rheinland sowie der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) freuten sich darüber – vor allem, über das, was der Minister mitgebracht hatte: einen Bescheid über die Zuweisung von Geld. 3,5 Millionen Euro gibt es vom Land NRW. Das Geld soll dazu beitragen, die Qualität und das Angebot der Stadtbahnlinie 18 zu verbessern. Doch wie soll das genau geschehen und wie beziehungsweise wann profitieren die nicht selten genervten Nutzer der Linie davon? Ein Überblick: