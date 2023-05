Öffentlicher Nahverkehr in Bornheim Diese Forderungen zum Busangebot hat die Bornheimer Politik an den Rhein-Sieg-Kreis

Der Vorschlag der Union: Der Berghüpfer, der aktuell besonders die Höhenlagen von Walberberg, Merten, Kardorf sowie Waldorf mit der Stadtbahnlinie 18 verbindet, soll Teilstrecken der Buslinie 818 übernehmen. Diese Linie hätte dann Kapazitäten, um sie durch die Rheinorte zu führen. Derzeit endet sie an der Stadtbahnhaltestelle der Linie 16 in Hersel. Bei Gegenstimmen von Guido Dartenne (ABB) und Daniel Schumacher (fraktionslos) wurde der CDU-Vorschlag ebenso in den Forderungskatalog an den Kreis aufgenommen.