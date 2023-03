Verhandlung am Landgericht Bonn Online-Betrüger aus Bornheim zeigt Polizei nach Hausdurchsuchung an

Der erste Anklagepunkt drehte sich allerdings um die Bestellung von 2000 Litern Heizöl an den damaligen Wohnort der Familie in Rheinbach. Weil sich der Tankwagenfahrer weigerte, die Lieferung zum Preis von 1378 Euro ohne Bezahlung in den Keller zu pumpen, leistete der Sohn des Angeklagten eine symbolische Anzahlung von 20 Euro. Dabei blieb es dann aber auch, und der Ölhändler musste sich juristische Unterstützung suchen. Wenn es denn stimmt, was die Staatsanwaltschaft glaubt, dann rief der Angeklagte den Rechtsanwalt seines Gläubigers mitten in der Nacht an und hinterließ auf dessen Anrufbeantworter wüste Beschimpfungen. Einige Zeit später soll er den Lieferanten noch persönlich am Telefon beschimpft haben.