Neuer Vorstand beim Ortsausschuss Roisdorf Die nächsten fünf Prinzessinnen sind schon gesetzt

Sämtliche Wahlen erfolgten laut Ortsausschuss einstimmig, ebenso wie die Wahl von Wolfgang Mertgen zum Ehrenvorsitzenden. Fast 17 Jahre lang hatte Mertgen den Vorsitz inne. „In dieser Zeit konnte er 15 Kandidatinnen für das Amt als Roisdorfer Karnevalsprinzessin gewinnen. Er begleitete die jeweilige Prinzessin mit Gefolge bei allen Veranstaltungen in der jeweiligen Session. Ohne Corona hätte er sicherlich auch 17 Prinzessinnen geschafft“, heißt es in der Pressemitteilung des Ortsausschusses. „Seine Frau Christa war im Jahr 2005 Prinzessin in Roisdorf. So sind es 16.“