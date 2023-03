Glosse zu einem Werbeplakat in Bornheim-Sechtem Jo, is denn heut scho Weihnachten?

Vermutlich gibt es Menschen, die der Werbeindustrie so viel Tiefgang gar nicht zugetraut hätten. Und diese greifen nun gedankenversunken im Supermarktregal zum Schoko-Osterhasen. Oder hat sich da doch bereits ein süßer Weihnachtsmann zwischen die Langohren gemogelt? Dann aber schnell die Lebkuchen sichern und den Adventskranz vorbestellen. Aber bitte so, dass er in neun Monaten noch nicht alle Nadel verloren hat. So schnell kommt Weihnachten nämlich auch wieder nicht – ganz gleich, was uns die Werbebranche einreden will. Wenn in diesem Fall auch unbeabsichtigt, schließlich dürfte das Plakat aller Wahrscheinlichkeit nach doch einfach nur vergessen worden sein.