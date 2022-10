Klimaschutzinitiative fordert Anerkennung : Parents for Future: Bornheim vertagt Entscheidung über Förderwürdigkeit

Aufruf in Bornheim, Swisttal und Weilerswist : Parents for Future wollen Schülern Teilnahme am Klimastreik ermöglichen In einem offenen Brief fordern die „Parents for Future“ aus Bornheim, Swisttal und Weilerswist die Schulen auf, den Schülern die Teilnahme am globalen Klimastreik zu ermöglichen. So reagieren die Schulen.