Von Dresden nach Belgien : Parents for Future machen Zwischenstopp in Bornheim

Bornheim Unter dem Motto „Paris goes Brussels“ fahren Teilnehmer von Parents for Future seit November von Dresden nach Belgien. Nun machten sie einen Zwischenstopp in Bornheim.

Ein Staffellauf mit dem Fahrrad fürs Klima: Unter dem Motto „Paris goes Brussels“ steht seit November eine Zweiraddemo von Parents for Future, die am Sonntag einen kurzen Zwischenstopp auf dem Bornheimer Peter-Fryns-Platz einlegte. Schon am 26. November startete die ungewöhnliche Aktion in Dresden, Ziel ist am 10. Dezember der EU-Summit in der belgischen Hauptstadt. Mit ihrer Aktion wollen die „Parents“ den in Brüssel tagenden Europarat, der dort die konkreten Klimaziele für die Europäische Union bis 2030 verabschieden wird, noch einmal vehement an die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 erinnern - mit der Aufforderung, endlich Maßnahmen zu ergreifen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken.