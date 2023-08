Gleichgesinnte finden Elterninitiative „Parents for Future“ lädt zum ersten Klimatag nach Bornheim ein

Die Radkutsche auf dem Peter-Fryns-Platz in Bornheim ist ein echter Hingucker. Auf den ersten Blick wirkt das Gefährt wie ein herkömmliches E-Bike mit Anhänger. Allerdings hat der Anhänger ein Dach mit Solarzellen – so erzeugt das Fahrzeug seinen Strom theoretisch selbst. Das ganze ist eine Erfindung des Tüftlers Berthold Lehn, die er beim ersten Klimatag der „Parents for Future“ (P4F) am 26. August auf dem zentralen Platz in Bornheim vorstellen will.