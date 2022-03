Klimawandel im Vorgebirge : Wäscheleine für Klimagerechtigkeit: Parents for Future mobilisieren für Klimademo

Bornheim Die zweite Kundgebung von Parents for Future in Bornheim hat deutlich mehr Zulauf als die Erste. Den Organisatoren ist das noch lange nicht genug

Eine Wäscheleine mit T-Shirts, Kinderklamotten und selbst gemalte Plakaten: die Parents for Future (P4F) Bornheim/Swisttal/Weilerswist hatten sich für ihre Aktion am Samstag auf dem Peter-Fryns-Platz in Bornheim etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Unsere Kinder wollen später auch nicht dumm aus der Wäsche gucken“ warben die Klimaschützer für den globalen Klimastreik am 25. März.

Parents for Future demonstrieren, statt dumm aus der Wäsche zu gucken

„Wir wollten möglichst werbewirksam rüberkommen“, erzählte Ideengeberin Katharina Schneider, seit drei Jahren bei P4F aktiv. Es war die zweite Aktion nach der Auftaktveranstaltung in Buschhoven, am 19. März werden die Eltern als letzte Station in Weilerswist für Streik und Klimagerechtigkeit mobilisieren. War die Resonanz in Swisttal eher überschaubar, so blieben auf dem zentralen Platz Bornheims immer mal wieder Passanten stehen, für Angela Austermann kein Wunder, denn „die meisten Mitglieder bei uns kommen aus Bornheim. Wir sind hier gut vernetzt“. Auch Schneider zeigte sich mit dem Erfolg zufrieden, müsse man doch bedenken, dass viele Menschen nach Corona und nun mit dem Ukraine-Krieg keine Energie mehr hätten, sich mit dem Klimathema zu beschäftigen.

Wann der nächste Klimastreik stattfindet

Der globale Klimastreik findet am Freitag, 25. März, in vielen bundesdeutschen Städten statt. Fridays for Future Bornheim/Swisttal/Weilerswist beteiligt sich sowohl an den Veranstaltungen in Bonn als auch in Köln. In Bonn treffen sich die Demonstranten um 13 Uhr am Hofgarten, in Köln um 12 Uhr am Rheinpark in Deutz.