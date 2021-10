Neue Partnerschaft : Partner für die bestmögliche Ausbildung

Bornheim Europaschule Bornheim und Edeka Mohr arbeiten in Zukunft zusammen. Eine Kooperation, von der nicht nur die Schüler profitieren.

Hochbetrieb in der Lehrküche der Europaschule Bornheim: Nele Schmitz, Miriam Raaf und Albina Miliani zogen die letzten Spieße auf, der Jogurt wurde in Schälchen gefüllt. Die 15- beziehungsweise 16-jährigen Schülerinnen der Bornheimer Europaschule legten das letzte Fingerfood auf die Platten.

Gut eine Stunde lang hatte 13 Gesamtschüler der Jahrgangsstufe zehn an vier Stationen Löffelhäppchen mit Frischkäse, Melone und Feta am Spieß, kleine Käse-Schinken-Wraps und Joghurt mit Mango zubereitet – diese Häppchen genossen Schüler, Lehrer und Gäste anschließend im Rahmen einer kleinen Feierstunde auf dem Schulhof.

Die Partnerschaft bringt Schule und Unternehmen Vorteile

Es war der leckere Auftakt der um ein Jahr coronabedingt verschobenen Lern- und Lehrpartnerschaft zwischen der Gesamtschule und dem Alfterer Frischecenter Mohr, einer sogenannten KURS-Partnerschaft als Kooperation zwischen Unternehmen der Region und Schulen. Mit der 2019 geschlossenen Vereinbarung sollen die Gesamtschüler im Bewerbungstraining geschult werden. Außerdem erhalten sie in den Fächern Hauswirtschaft und Ernährungslehre Unterstützung von Experten unterstützt.

Die Firma Edeka Mohr bringt ihnen verschiedene Berufsfelder im Einzelhandel nahe und erläutert Wirtschaftsthemen aus der Praxis. Für Unternehmen und Schulen sei es eine Win-Win-Situation. „Solch eine Partnerschaft ist für uns wichtig, da nicht alle Schüler Abitur machen, sondern einige auch in eine Ausbildung gehen. Daher bieten wir in der Klasse acht ein Modul zur Berufsorientierung an. Da können uns Partner aus der Wirtschaft helfen“, erklärte der stellvertretende Schulleiter Andreas Kreutzer. Dem stimmte Silvia Löschner, Ausbildungsleiterin von Edeka Mohr, überzeugt zu. Sie selbst habe großes Interesse daran, den „Schülern unsere Ausbildungsmöglichkeiten wie Einzelhandelskaufmann, Fleischer oder die duale Ausbildung zum Handelsfachwirt nahezubringen“.