Weihnachtswunschbaumaktion in Bornheim : Paten für 263 Kinderwünsche gesucht

Bornheim Im Bornheimer Rathaus warten Kinderwünsche auf Wunschpaten zum Weihnachtsfest. Eine Carrerabahn und eine Babypuppe sind zwei der Klassiker.

Es gibt Weihnachtswünsche, die kommen niemals aus der Mode – wie Autos, Puppen oder Bücher. Der eine oder andere wird auch dabei sein bei der diesjährigen Bornheimer Wunschwunschbaumaktion. 263 Kinder aus finanziell benachteiligten Familien haben ihre persönlichen Wünsche fürs Fest aufgeschrieben. Wer möchte, kann so einen Wunsch erfüllen, allerdings nicht ganz wie in den Vorjahren. So hängen zwar auch bei der 14. Auflage Karten am Weihnachtswunschbaum, aber nur mit einem Verweis aufs Sozialamt. Dort sind die Wünsch aufgrund der steigenden Corona-Inzidenzen hinterlegt. Wunschpaten können Alter, Geschlecht und Wunsch der Kinder erfragen. Um die Anonymität der Familien zu wahren, werden keine Namen genannt.