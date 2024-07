Betreuungszeiten werden gekürzt Personalsituation in Bornheimer Kita ist „sehr prekär“

Auf starke Einschränkungen des Betreuungsangebots, und das voraussichtlich über mehrere Monate, müssen sich derzeit Familien einstellen, deren Kinder den katholischen Kindergarten St. Servatius Bornheim besuchen. Nachdem drei Mitarbeiterinnen gekündigt haben, ist die Personalsituation in der dreigruppigen Kita am Landgraben „sehr prekär“, wie es Claudia Flottmeier, zuständige Verwaltungsleiterin im Katholischen Kirchengemeindeverband Bornheim, in einem Elternbrief formuliert, der dem GA vorliegt. Die Folge: Bis auf Weiteres, voraussichtlich bis Oktober, sollen die Betreuungszeiten auf 35 Stunden begrenzt werden. Zusätzlich soll zeitweise jeweils eine Gruppe im Wochenwechsel bereits um 13 Uhr schließen. Und während der Schulferien können dem Brief von Mitte Juni zufolge schon absehbar an mehreren Tagen nicht alle drei Gruppen öffnen.