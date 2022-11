Rückblick auf die Jahre 1939 bis 1960 : Peter Berrisch aus Roisdorf hat seine persönliche Dorfgeschichte aufgeschrieben

Peter Berrisch hat Episoden seiner Familiengeschichte und der Roisdorfer Ortsgeschichte zusammengetragen. Seine Frau Christine Berrisch unterstützt ihn dabei. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Roisdorf Roisdorf anno dazumal: Peter Berrisch (88) hat Episoden aus seinem Leben festgehalten, die Einblicke in den Dorfleben früherer Zeiten geben. Er hofft, dass es nicht in Vergessenheit gerät.



Erst die Vorfahren, dann die eigene Geschichte: Für den heute 88-jährigen Peter Berrisch fing mit der Erforschung der Familiengeschichte alles an. Jahrelang spürte der Roisdorfer den Spuren seiner Ahnen in Kirchenbüchern und Standesämtern nach. Dabei entwickelte sich nach und nach der Plan, eine einer Art Historie seines Dorfes aufzuschreiben – allerdings nicht auf der Basis von Quellen und Dokumenten, sondern ausschließlich auf Grundlage persönlicher Erinnerungen.

„Es ist meine Geschichte, die ich erzähle, und wie ich sie als Kind, Jugendlicher und Erwachsener erlebt habe“, erläutert der rüstige Rentner im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Fast täglich hat Berrisch in den vergangenen zwölf Jahren am Schreibtisch gesessen und gearbeitet.

Zwei Aktenordner voller Aufzeichnungen über Roisdorf

Zwei Aktenordner füllen seine Aufzeichnungen mittlerweile und noch immer kommen gelegentlich neue Episoden dazu. Entstanden ist weder eine Dorfchronik noch eine Autobiografie im üblichen Sinne. Berrisch schildert Ereignisse und Begebenheiten eines Roisdorfers in unterschiedlichen Lebensphasen, die einen unmittelbaren Einblick in das Leben auf dem Dorf in früheren Zeiten geben. Hier und da wird die Aussage eines Mitbürgers in „Vürjebirchsplatt" zitiert und auf Hochdeutsch erläutert.

„Die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was früher in Roisdorf los war“, sagt der Hobbyhistoriker. Der Schwerpunkt der Aufzeichnungen des gelernten Schreiners liegt auf den Jahren 1939 bis 1960. Für Berrisch waren das prägende Jahre. So berichtet er unter anderem über den Streit seiner Großmutter Katharina Fideler mit dem NSDAP-Ortsgruppenvorsitzenden ebenso wie seinen Kontakt zur Prinzessin Armgard zur Lippe-Biesterfeld im Haus Wittgenstein, die nach dem Krieg dem damals 14-jährigen Lehrling englische Zigaretten schenkte.

Ob die Flucht der Nationalsozialisten aus Roisdorf am 7. März 1945 oder der Einmarsch der amerikanischen Truppen am 17. März 1945: Viele Daten und Episoden hätten sich in sein Gedächtnis „eingebrannt“, erläutert Berrisch. Wie zum Beispiel auch der Widerstand seiner Großmutter gegen die Bevormundung von Nachbarn, die in der NSDAP waren. So habe sie bei einem Fliegerangriff 1942 und deren Hinweis auf die Pflicht zur Verdunkelung schnippisch geantwortet: „Du jehst besser nor em Kessel vun Demjansk nach Russland“. Dort war zur selben Zeit ihr Sohn an der Ostfront.

Ortsvorsteher verdonnerte die Nazis zur Schuttbeseitigung

Beeindruckt zeigt sich Berrisch bis heute vom rigorosen Vorgehen des damaligen Ortsvorstehers Hubert Schäfer. Der CDU-Politiker wurde 1948 Amtsbürgermeister, 1949 Gemeindebürgermeister und gehörte 1951 zu den Gründern des ersten Roisdorfer Heimatvereins. Nach Kriegsende 1945 habe Schäfer ehemalige Parteimitglieder zur Schuttbeseitigung auf dem Schulhof der damaligen Volksschule an der Brunnenstraße verdonnert, berichtet Berrisch.

Seine Familie wohnte gegenüber und so konnte er als Zwölfjähriger das genau beobachten. „Die haben die Aufgabe ausgesprochen widerwillig ausgeführt. Man konnte allerdings nun sehen, wer dazugehört hat. Bei einigen hätte man es nicht für möglich gehalten“, so der Roisdorfer.

Früher hatte Roisdorf drei Tanzsäle

Früher gab es laut Berrisch drei Tanzsäle in Roisdorf: zwei an der Brunnenstraße und einen an der Bonner Straße. Gefeiert wurde vor, während und nach dem Krieg. „Dort haben sich dann auch Flüchtlinge aus Ostpreußen und Pommern unter die Einheimischen gemischt. Es kam gelegentlich zu Heiraten. Das hat sich sehr positiv auf die Dorfgemeinschaft ausgewirkt“, erinnerten sich Peter Berrisch und seine zwei Jahre ältere Frau Christine. Bis in die 1950er Jahre hatten laut Berrisch noch 38 Gewerbetreibende an der Brunnenstraße ihr Auskommen. Heute sei die frühere Dorfstraße eine Durchgangsstraße. Den dörflichen Zusammenhalt gebe es so nicht mehr, bedauert das Ehepaar.

Viele Geschichten aus früheren Zeiten seien auch Einheimischen meistens nicht mehr bekannt, meint Berrisch. Auch die beiden erwachsenen Söhne hätten kein großes Interesse an der Dorfgeschichte. Seine Unterlagen will der 88-Jährige irgendwann an Walter Kuhl, Vorstandsmitglied des Heimat- und Eifelvereins, weitergeben. Für Berrisch ist es fundamental, dass „wir unsere Geschichte festhalten“.