An der Linie 18 in Schwadorf Dieses neue Park-and-Ride-Angebot soll in Walberbergs Nachbarschaft entstehen

Mit dem großzügigen Angebot an Stellplätzen will die Stadt Brühl auch das Parken in den umliegenden Straßen vermindern – und das stößt auch auf Interesse in der Bornheimer Nachbarschaft. „Wir halten sehr viel von den Plänen, weil viele Walberberger auch den Haltepunkt nutzen. Der liegt ja genau an der Grenze zu Walberberg“, sagt Andreas Schlösser, Ortsvorsteher von Bornheims nördlichsten Stadtteil. Er kenne zwar noch keine Details des Vorhabens, aber er verspreche sich davon eine Entlastung bezüglich des Parkens in angrenzenden Straßen, so Schlösser. Für Bürger aus dem nördlichen Teil von Walberberg sei es zudem näher zum Haltepunkt in Schwadorf als zum Halt in Walberberg. Auch sei die Taktung der Bahnfahrten in Richtung Köln ab Schwadorf höher.