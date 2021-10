Bornheim-Waldorf : Mann erleidet bei Messerangriff schwere Verletzungen

Bornheim Am Montagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Bornheim. Einer der Männer verletzte den anderen dabei mit einem Messer schwer. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Bornheim-Waldorf ist am Montagabend ein 44-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem zwei Männer in dem Haus gegen 23.30 Uhr in einen Streit geraten waren. Der Streit eskalierte so sehr, dass ein 42-jähriger Mann den 44-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll.