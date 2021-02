Polizei Bonn bittet um Mithilfe : Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen in Bornheim

Bornheim Zwei Jugendlichen sollen im vergangenen Oktober versucht haben, zwei weitere Jugendliche auszurauben. Die Polizei hat nun Fahndungsfotos veröffentlicht.

Am 12. Oktober vergangenen Jahres sollen die beiden Jugendlichen in der Nähe des Einkaufszentrums in der Bonner Straße in Bornheim versucht haben, zwei weitere Jugendliche, die zu dem Zeitpunkt 14 und 15 Jahre alt waren, auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden mutmaßlichen Täter die anderen Jugendlichen dabei auch mit einem Schlagring bedroht haben. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, flüchteten die Jugendlichen.