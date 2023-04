Polizei im Vorgebirge Thorsten Säger ist der neue Bezirksbeamte für Bornheim-Ort und Brenig

Thorsten Sägers Dienst hat an diesem Tag an der Johann-Wallraf-Schule begonnen. Der 57-jährige Polizist kontrolliert an diesem wolkenverhangenen Morgen die Fahrräder der Viertklässler für die anstehende Fahrradprüfung. Leichter Regen schreckt ihn grundsätzlich nicht ab. Er fährt in seiner Freizeit selbst gerne Rad – und auch in seinem Revier, Bornheim-Ort und Brenig, ist er meist radelnd auf seinem Pedelec anzutreffen.