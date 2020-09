Polizeihubschrauber im Einsatz : 13-Jähriger wird mit Großaufgebot in Bornheim gesucht

13-Jähriger wird mit Großaufgebot in Bornheim gesucht

In Bornheim wird ein 13-Jähriger vermisst. ( Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/Symbol

Bornheim Nach einem Streit ist am Mittwoch ein Schüler in Bornheim verschwunden. Der 13-Jährige kann nicht selbstständig nach Hause und wird nun mit einem Großaufgebot gesucht.

Mit zahlreichen Kräften ist die Polizei seit dem Nachmittag in Bornheim rund um die Ernst-Jandl-Schule, die Europaschule und die Johann-Wallraf-Schule im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt.

Wie ein Mitarbeiter der Leitstelle der Bonner Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, wird seit 13 Uhr ein 13-jährige Schüler vermisst. Dieser sei nach einem Streit in der Schule verschwunden. Der Junge wohnt nach Polizeiangaben nicht in Bornheim, kann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht selbstständig nach Hause. Nun suche man „mit Mann und Maus“ nach ihm, so ein Mitarbeiter der Leitstelle.