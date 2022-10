Postkarten-Aktion für Verbrennungsopfer : Viele Menschen machen einem zwölfjährigen Bornheimer Mut

Dominik Pinsdorf schaut sich mit Jerome die vielen Postkarten und Briefe an, die Menschen dem Jungen geschickt haben. Foto: privat

Bornheim Der zwölfjährige Jerome aus Bornheim hat einen schrecklichen Unfall hinter sich. Um dem Jungen Mut zu machen, hat Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf einen „Briefkasten der Zuversicht“ eingerichtet. Der Erfolg ist überwältigend.

Es gibt leider genug Gelegenheiten, um den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Aber es gibt auch immer wieder diese Momente der Hoffnung, dass wir uns einander doch nicht egal sind. Einen solch strahlenden Moment hat jetzt der zwölfjährige Jerome aus Bornheim-Ort erlebt.

In den Sommerferien hatte er bei einem Unfall mit kochendem Wasser schwere Verbrennungen erlitten. Stundenlang musste er operiert werden. Um Jerome auf seinem langen und schweren Weg zur Genesung Mut zu machen, hat Bornheims Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf im September einen „Briefkasten der Zuversicht“ eingerichtet und dazu aufgerufen, dem Zwölfjährigen eine Postkarte mit aufmunternden und Mut machenden Worten zu schreiben.

Schon mehr als 300 Postkarten und Briefe für Jerome

„Jerome bestand darauf, sich jede einzelne Karte mit mir gemeinsam anzusehen, was ich natürlich gerne gemacht habe“, berichtet Pinsdorf. Der Junge habe so viel gelacht und sich gefreut. „Ich habe wieder ein Stück mehr Hoffnung in die Menschheit dadurch gewinnen dürfen“, sagt Pinsdorf. Dem möchte man nicht widersprechen.