Nach drei Jahren Pause Preisgeld für Bornheimer Umweltprojekte zu vergeben

Insgesamt 3000 Euro setzt die Verwaltung für die Durchführung der Veranstaltung an, davon werden auf die drei Erstplatzierten 2500 Euro als Preisgelder verteilt. Das Geld wird die Stadt in diesem Jahr zum ersten Mal aus dem eigenen Topf bestreiten. Es stamme aus „vorhandenen Mitteln der Produktgruppe Umwelt und lokale Agenda, die aus 2023 noch übrig sind“, sagte Wolfgang Paulus, Amtsleiter für Umwelt, Klimaschutz und Stadtgrün. Seit 1986 wird der Umweltpreis in unregelmäßigen Abständen verliehen. Das sollte sich nach Auffassung von Arndt Kuhn (Grüne) künftig ändern. So sollte die Auslobung alle zwei bis drei Jahre stattfinden, denn: „Wir leben in schwierigen Zeiten“.