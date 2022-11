Überfälle auf vier Tankstellen in der Region : Mutmaßlicher Fluchtwagenfahrer vor Gericht

Unter anderem diese Tankstelle in Heimerzheim sollen die Männer überfallen haben. Das Foto enstand am Tag nach der Tat. Foto: Hans-Peter Fuss

Region Drei Männer sollen im März und April dieses Jahres vier Tankstellen überfallen haben, unter anderem in Bornheim und Swisttal. Nun steht einer von ihnen vor Gericht.



Von Leif Kubik

„Ich brauchte Geld“, war die lapidare Antwort auf die Frage nach dem Motiv. Vor dem Bonner Landgericht muss sich seit Mittwoch ein 19-Jähriger wegen schweren Raubes beziehungsweise räuberischer Erpressung vor der Zweiten Großen Strafkammer verantworten. Zu Prozessbeginn räumte der Angeklagte die Vorwürfe im Großen und Ganzen ein.

Insgesamt vier Tankstellen soll der Angeklagte zusammen mit zwei Komplizen ausgeraubt haben: in Kerpen-Türnich, Bornheim-Hersel, Weilerswist und Swisttal. Während seine Kumpane in den Kassenraum der Tankstellen eindrangen, soll der Angeklagte jeweils am Steuer des Fluchtwagens sitzen geblieben sein.

Die erste Tat ereignete sich laut Anklage am 4. März. Der Angeklagte soll in den vorausgegangenen Tagen einen weißen BMW 330i mit Kölner Kennzeichen angemietet haben. Mit dem Leihwagen fuhr man dann zu dritt zu einer Tankstelle an der Heisenbergstraße in Kerpen-Türnich. Die beiden Mittäter drangen in den Verkaufsraum ein und bedrohten den Kassierer mit einer Schreckschusswaffe.

„Das ist ein Überfall“, lautete die klassische Ansprache, auf die der Angestellte mit der Herausgabe von Bargeld begann. Zusammen mit einigen Stangen Zigaretten landete die Beute in einem mitgebrachten Beutel. Die Räuber kehrten zum Fluchtwagen zurück und machten sich aus dem Staub. Die Beute wurde später untereinander aufgeteilt.

19-Jähriger muss auch wegen einer Schlägerei verantworten

Noch in derselben Nacht folgte der zweite Überfall. Dieses Mal wurde eine Tankstelle an der Alexander-Bell-Straße in Bornheim-Hersel als Ziel auserkoren. Der Überfall ging nach demselben Schema über die Bühne. Die beiden anderen Raubzüge ereigneten sich am 2. und 3. April in Weilerswist und Swisttal. Bei diesen beiden Taten diente ein anderer Wagen, den der Angeklagte sich von einem Bekannten geborgt hatte, als Fluchtfahrzeug. Ansonsten gingen die Räuber ähnlich vor, wie bei den vorausgegangenen Überfällen. Die Beute soll sich insgesamt auf rund 5.500 Euro belaufen.