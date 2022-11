Angriff in Bornheim : Männer sollen Opfer mit Schlägen, Tritten und einem Messer attackiert haben

Angriff in Bornheim

Der Eingang des Bonner Landgerichts. Dort müssen sich derzeit drei Männer wegen einer Attacke auf zwei Opfer in Bornheim verantworten. Foto: dpa/Oliver Berg

Bornheim Ein ominöses „Bornheim-Verbot“ soll der Anlass für eine Attacke gewesen sein, die jetzt vor dem Bonner Landgericht verhandelt wird. Während die Täter schweigen, haben die Opfer wohl bleibende Schäden.

Was sich hinter dem ominösen „Bornheim-Verbot“ verbirgt, von dem in der Anklage die Rede ist, bleibt vorerst im Dunkeln. Vor dem Bonner Landgericht hat ein Verfahren gegen drei Männer im Alter von 25, 27 und 34 Jahren begonnen, die am 23. September 2021 zwei männliche Opfer mit Tritten und Faustschlägen krankenhausreif geprügelt haben sollen. Die beiden älteren Angeklagten sind Brüder, der Ältere von beiden soll bei der Auseinandersetzung zudem ein Messer benutzt haben.