Fragen rund um die Vorgebirgsstadt Quiz: Wie gut kennen Sie Bornheim?

Die Stadt ist mit fast 50.000 Einwohnern die drittgrößte im Rhein-Sieg-Kreis und wird aus den Vorgebirgs- und den Rheinorten sowie der Ortschaft Sechtem gebildet. So erstreckt sich das Stadtgebiet von den Ebenen am linken Rheinufer der Kölner Bucht im Osten über den Hang des Vorgebirges im Westen bis zur Hochfläche der Ville. Was die Bornheimer „Kö“ ist und welcher berühmte Schriftsteller in der Stadt gelebt hat, darum geht es ebenfalls in unserem Quiz.