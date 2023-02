Versuchter Raub : Radfahrer bedroht Frauen in Bornheim und fordert Beute

Der erste Vorfall ereignete sich an der Kita in der Wendelinusstraße in Bornheim. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Sechtem Zwei Frauen sind am Donnerstagabend in Bornheim von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Mutmaßlich handelte es sich um ein und denselben Täter, der die Frauen auf einem Fahrrad sitzend ansprach.

Am Donnerstag um 18.15 Uhr hat ein Radfahrer in Bornheim-Sechtem eine 43-jährige Frau mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Frau gab an, dass sie in der Straße Münstergarten aus dem Bus ausstieg und in der Nähe eines Kindergartens von einem Radfahrer überrascht wurde, der mit vorgehaltenem Messer ihren Rucksack verlangte. Daraufhin rannte sie schreiend weg und alarmierte zu Hause die Polizei. Der bislang unbekannte Mann sei ihren Angaben nach etwa 30 Jahre alt und habe eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, einen Mund-Nasen-Schutz und saß auf einem schwarzen Fahrrad.