Verkehrsplanung : Auf dem Fahrrad gegen die Rheinspange

Bornheim-Widdig Mit null PS für eine nachhaltige Verkehrspolitik: 80 Radler demonstrieren am Rhein bei Widdig gegen die dort geplante Rheinquerung.

Etwa 80 Radler machten Station an der Widdiger Nato-Rampe. Jedes Jahr, wenn in Deutschland noch in allen Bundesländern Sommerferien sind, ist die „Tour de Natur“ immer wieder in verschiedenen Regionen Deutschlands unterwegs, um Bürgerinitiativen oder lokale Aktionen, die sich für Klima- und Naturschutz einsetzen, zu unterstützen.

In diesem Jahr startete die Fahrrad-Demo in Lützerath-Kerpen (Tagebau Garzweiler und Hambach), um nach zwölf Etappen Mitte August in Heusenstamm bei Frankfurt (dort beginnt Mitte August die Anti-Atom-Radtour Süd) „einzuradeln“. 59 Kilometer legten die Teilnehmer im Alter zwischen zwei und 70 Jahren am zweiten Tag zurück – zum ersten Mal waren sie mit einem Zwischenstopp in Widdig vertreten.