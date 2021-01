Fahrradweg nach Bonn : Radpendlerroute Bornheim nimmt weitere Hürde

Bornheim Die Stadt Bornheim hat einen Bebauungsplan für die Grundstücke entlang der Linie 18 beschlossen. Im Notfall kann sie so Grundstückseigentümer enteignen, die nicht verkaufen wollen.

Drei Bebauungspläne sind in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) am Donnerstagabend ein Stück vorangekommen: für die Radpendlerroute nach Bonn, Wohnungen im Zentrum und eine Lagerhalle der Firma Kersia. Die Besonderheit der Beschlüsse: Sie sind direkt gültig und benötigen nicht wie sonst eine Bestätigung durch den Stadtrat. Dieser wird wegen der Pandemie erst einmal nicht tagen.

■ Wohnungsbau, Bornheim-Ort: Der Eigentümer eines Grundstücks an der Ohrbachstraße im Herzen von Bornheim will dort laut dem Beigeordneten Schier 15 freifinanzierte, altersgerechte Wohnungen bauen. Drei Mehrfamilienhäuser mit je zwei Geschossen sollen entstehen. Dafür hatte die Stadt schon 2018 beschlossen, den Bebauungsplan Bo 17 aufzustellen.

„Bo 17 ist das, was wir alle wollen. Eine bessere Lage gibt es nicht“, fand CDU-Mann Lutz Wehrend. „Das ist eine Verdichtung im Innenbereich, der man zustimmen sollte, bevor man in der Außenlage weitere Flächen entwickelt“, sagte Wilfried Hanft (SPD).

Der HFA beschloss deswegen, den rechtlich notwendigen nächsten Schritt zu gehen und den Plan in die Offenlage zu geben. Einen Antrag der Grünen lehnte der Ausschuss jedoch ab. Die Fraktion hatte gefordert, den Eigentümer zu verpflichten, Dächer mit bis zu 15 Grad Neigung zu begrünen, es sei denn, sie verfügen über Solaranlagen. Den übrigen Fraktionen war das aber ein zu großer Eingriff in den Privatbereich. Die Verwaltung werde aber zumindest Kontakt zum Investor aufnehmen, um ihm eine entsprechende Begrünung zu empfehlen.

■ Firma Kersia, Sechtem: Die Firma Kersia will ihren Standort in Sechtem zwischen Marie-Curie-Straße und Gewerbegebiet Sechtem um eine zusätzliche Lagerhalle erweitern. Die dafür vorgesehene 5000 Quadratmeter große Rasenfläche ist laut Beigeordnetem Schier bereits im Besitz der Firma, durfte wegen magelnder Bauleitplanung aber nicht bebaut werden. Die Firma stellt Mittel für die Lebensmittelhygiene her. „Gerade in der heutigen Zeit weiß man diese Dinge sehr zu schätzen“, sagte der Beigeordnete.