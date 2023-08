Radverkehr im Vorgebirge Der Verlauf der Radpendlerroute wird nicht geändert

Was ist das Problem? Den Antragstellern – und 50 anderen Menschen, die eine Unterstützungsliste unterschrieben haben – geht es um den Abschnitt von der Haltestelle „Bornheim Rathaus“ bis zur Aeltersgasse. Und das aus zweierlei Gründen. Erstens: Durch den geplanten Verlauf der Radpendlerroute kann es nach Ansicht der Antragsteller zu brenzligen Situationen mit schnell fahrenden Radlern für Anwohner der Straße Siefenfeldchen sowie für Bewohner des Seniorenwohnstifts Beethoven kommen. Zweitens: Die geplante Route verläuft über Grundstücke in Hanglage, die zum Teil landschaftlich geschützt und zudem in Privatbesitz sind.