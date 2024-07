Schwimmkurse im Norden der Stadt Rätselraten um ein weiteres Schwimmbad in Bornheim

Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt: „Die langjährigen Bemühungen der UWG-Fraktion im Bornheimer Stadtrat, ein Lehrschwimmbecken im Norden Bornheims zu errichten, scheinen endlich Früchte zu tragen.“ So hat es die Unabhängige Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung formuliert. Und weiter heißt es: „Seit 2021 hat sich die UWG-Fraktion für dieses Projekt eingesetzt, um den Weg zum Schwimmbad für alle Altersgruppen zu verkürzen. Nun scheint die Realisierung dieses Projekts in greifbarer Nähe zu sein.“