Areal liegt seit Längerem brach Rätselraten um großes Bauprojekt in Bornheim

Still ruht in diesem Fall nicht der See, sondern das Areal an der Simon-Arzt-Straße in Hersel. Wo sich früher der Unternehmenssitz des Reinigungsmittelherstellers Collo befand, wachsen Unkraut und Gestrüpp vor sich hin. Das sollte eigentlich nicht so sein. Auf dem Gelände gegenüber der Stadtbahnhaltestelle soll eigentlich ein großes Gebäude errichtet werden. Um das Projekt ist es aber still geworden.