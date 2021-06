Prozess am Landgericht : Räuber und „Türöffner“ für Überfall auf Bornheimer Spielhalle verurteilt

Prozess am Landgericht

Bornheim/Bonn Das Bonner Landgericht hat die Männer, die im August eine Spielhalle in Bornheim überfallen haben, zu fünfeinhalb Jahren beziehungsweise zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der 42-jährige Komplize, der dem Räuber die Hintertür geöffnet hatte, hatte sich zunächst als Zeuge ausgegeben.

Der Versuch nach der Tat den unbeteiligten Zeugen zu spielen, ging gründlich daneben: Weil er seinen Komplizen durch eine Hintertür in die Spielhalle einschleuste, die dieser dann mit einem Messer bewaffnet ausraubte, wurde ein 42-jähriger Mann aus Bornheim am Mittwoch in Bonn zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt.